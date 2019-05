In een ideale wereld was het onderwerp van dit interview: ‘Hoe is het leven met een Pedro Elias in huis?’ In de wereld waarmee we het moeten rooien, kwam daar nog bij: ‘Is er leven na de fatale diagnose?’ Evelien Broekaert (36) is redactrice bij Woestijnvis, lid van Compagnie Barbarie en mevrouw Pedro Elias (45), maar ook moeder van Bonnie (2) en Rover (3), bij wie in maart leukemie werd vastgesteld. ‘Ik heb even gedacht: dit is een straf van God.’