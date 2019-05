75 jaar D-day: Waarom de geallieerden massaal burgerdoelwitten bombardeerden

'Kinderen begonnen te applaudisseren: 'Ze gaan Duitsland aanpakken!' Maar de bommenwerpers mikten op óns'

La Suisse normande is een stukje Normandië onder Bayeux en Caen. Drie jaar geleden was ik er op vakantie. De meidoorn kan er prachtig bloeien, de kerktorens zijn van graniet en er lopen smalle wegen tussen de hagen van de bocage, de beboste heuvels en de weiden met koeien. In datzelfde pastorale landschap waren dorpen en steden 75 jaar geleden tot puinhopen herleid. Niet door de Duitsers, maar door bombardementen van de geallieerden. De puinen zag ik bij een toevallig bezoek aan een lokale fototentoonstelling. In de brochuretekst stond dat Winston Churchill bij de planning van D-day had bepaald dat het ‘preventieve bombarderen’ van Normandische dorpen en steden tienduizend burgerdoden mocht kosten. Het werden er twintigduizend.