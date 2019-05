Elk voorjaar hetzelfde liedje: zodra de eerste frêle zonnestralen het wolkendek doorprikken, priemen Sabine Hagedoren en Frank Deboosere een vermanend vingertje naar de oranje of rood uitslaande UV-index. Gedwee grijpen we dan naar de zonnecrème. Maar steeds vaker besluiten onderzoekers dat vermijdingsgedrag mogelijk schadelijker is dan de zon zelf.