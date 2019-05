Al in de eerste aflevering van dit seizoen moest Elodie (31) via de telefoon stap voor stap een panikerende moeder begeleiden bij de reanimatie van haar kind. Stijn (27), die net een nachtshift achter de rug heeft, moest enkele uren eerder zelfs víér reanimaties tot een goed einde proberen te brengen.

Stijn «Normaal heb je er gemiddeld één à twee per nacht, maar nu was het uitzonderlijk druk. In totaal zaten we die nacht aan negen reanimaties.»

Elodie «Je raakt er nooit aan gewend. Al zijn er natuurlijk verschillen: bij die oproep uit de eerste aflevering moest een moeder haar kind reanimeren, en dan zijn de emoties heftiger dan bij iemand die belt omdat hij net zijn bejaarde buurvrouw op de grond heeft gevonden.»

Stijn «Je hoort vaak al aan de stem dat het een reanimatie zal worden: die beeft een beetje, en de beller is heel nerveus en ongeduldig.»

HUMO In ‘De noodcentrale’ krijgen jullie achteraf te horen hoe het is afgelopen. Gebeurt dat in het echt ook?