25 augustus 1970, Laurel Canyon, Californië: Elton John, zijn muzikale partner Bernie Taupin en zijn manager en geliefde John Reid zijn op een feestje bij Mama Cass, alias Cass Elliot van The Mamas and the Papas. Elton heeft net zijn eerste show op Amerikaanse bodem achter de rug, in een zaal in Hollywood. Het was het eerste optreden in een reeks van zes. De platenmaatschappij heeft een gok gewaagd met de concerten: zijn liedjes mogen nog zo goed zijn, het label twijfelt ernstig aan de podiumkwaliteiten van de Engelse zanger. Maar die avond is er iets magisch gebeurd: voor het eerst pakt de man die nu onlosmakelijk verbonden is met extravagante pakjes en spetterende liveshows, de zaal helemaal in. Of zoals ‘Rocketman’-regisseur Dexter Fletcher het verwoordt: ‘Het was a life-changing moment.’

'Een film over mijn leven moet theatraal en fantastisch zijn, maar ook waarachtig'