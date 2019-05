Keanu Reeves: 'Af en toe wil ik de dood in de ogen kijken'

Vergeet Sylvester Stallone, Bruce Willis of Jean-Claude Van Damme: de populairste actieheld van de afgelopen decennia is Keanu Reeves. Dankzij ‘The Matrix’ werd Reeves twintig jaar geleden de best betaalde acteur ter wereld, en met zijn hoofdrol in de ‘John Wick’-films laat hij de concurrentie nu opnieuw alle hoeken van de bioscoopzaal zien.

– Eén van de typische kenmerken van John Wick is zijn kostuum. Helpt zo’n pak om je te identificeren met je personage?

Keanu Reeves «Zeker weten. Vanaf de eerste dag op de set dat ik het weer aantrok, voelde ik me meteen helemaal anders.»

– Ik las dat je de actiescènes zoveel mogelijk zelf wil doen. Waarom?

Reeves «Het laat me toe makkelijker contact te leggen met het publiek. En ik vind het ook gewoon leuker: de inzet voor mij als acteur is groter als ik af en toe de dood in de ogen kijk (lacht). Maar ik doe niet alles zelf, hè. Wanneer John Wick door een auto omvergereden wordt, is het de stuntman die geraakt wordt, niet ik, wees gerust.»

– De opvallendste scène in ‘John Wick 3’ is het messengevecht in de vuurwapenkamer. Indrukwekkend, en op een bizarre manier ook grappig.

Reeves «Er zit veel humor in. Chad (Stahelski, de regisseur, red.) wilde een messengevecht opnemen dat er uitzag als een sneeuwballengevecht. Dat is typisch voor deze films. Het geweld, de toon, de humor, de kleuren: het is allemaal anders dan in doordeweekse actiefilms.»

– De eerste Matrix-film is dit jaar twintig jaar oud. Denk je dat iets als ‘John Wick’ ooit mogelijk was geweest zonder ‘The Matrix’?

Reeves «Moeilijke vraag. Het is en blijft één van de meest invloedrijke films ooit. Maar we hebben onze inspiratie voor ‘John Wick’ van overal gehaald: van Italiaanse spaghettiwesterns tot Zuid-Koreaanse kungfufilms… Film is voor mij net als schilderen. En een schilder haalt ook zijn invloeden uit alle kunst die hij eerder heeft gezien.»

‘John Wick 3’ is nu te zien in de bioscoop.