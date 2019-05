'We voelden ons de enige band op aarde: héérlijk'

Een concert van Fat White Family mag dan wel chaotisch zijn, hun muziek klinkt een stuk gestroomlijnder. De band is in de studio een straffe machine, met een unieke chemie tussen Lias Saoudi, zijn broer Nathan Saoudi (keyboards) en gitarist Saul Adamczewski. Hun nieuwe plaat ‘Serfs Up!’ is veruit hun beste tot dusver, en mengt afropunk met no wave en duistere synths met pure levensvreugde. We praten erover met Nathan Saoudi, die aanvankelijk overkomt alsof hij een weddenschap heeft verloren waardoor híj nu het interview moet geven.

HUMO Je klinkt bijzonder vermoeid. Heb jij de taak gekregen om alle pers te woord te staan?