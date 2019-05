Game of Thrones’ is definitief afgelopen, maar geen nood: in ‘Gomorra’ blijven er wél nog om de haverklap doden vallen. Waarom is de Italiaanse maffiaserie, die voor de start van haar vierde seizoen staat, zo’n succes? En hoe komt het dat Salvatore Esposito (33) het enige lid is van de originele cast dat de bloederige voorgaande seizoenen heeft overleefd? Humo trok naar Italië voor antwoorden, en misschien doet u dat binnenkort ook, als u tot het einde doorleest.