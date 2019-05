Exclusieve expo Humo-covers 1936-2019: 'Samen strijden tegen het communisme'

Ja, u hebt dat goed gezien: naast de swingendste artikels – die wervelende inleidingen! – heeft Humo ook altijd garant gestaan voor de beste covers van het Vlaamse medialandschap en ver daarbuiten. Wie zich daar graag persoonlijk van wil vergewissen, kan vanaf zaterdag 1 juni twee maanden lang in Dacca Loft in Temse terecht, waar maar liefst 640 Humo-covers, van de tijd dat de dieren nog spraken tot heden, worden tentoongesteld. Tijdens de plechtige opening zal naast good old Guy Mortier ook burgemeester Luc De Ryck het woord voeren.

Luc De Ryck (CD&V) «Het was de voorzitter van een plaatselijke culturele vereniging, Raoul De Graeve, die een tijdje geleden tot de ontdekking kwam dat de Antwerpse stripwinkel Beo alle ruim vierduizend Humo’s die ooit zijn uitgegeven in haar bezit heeft: van de allereerste Humoradio uit 1936 tot en met de huidige jaargang. Dat heeft hem op het idee gebracht om deze tentoonstelling op poten te zetten. Mijn steun had het initiatief alleszins: ik lees Humo sinds begin de jaren 60 – ik heb de tijd van de fameuze politieke interviews van Piet Piryns en Herman de Coninck nog meegemaakt – en ik ben tot op de dag van vandaag een trouwe lezer gebleven. Humo is mijns inziens een beschermd monument dat nog lang niet aan restauratie toe is.»

HUMO Ga door, mijn waarde, ga door.

De Ryck «De covers zijn al sinds het prille begin echte blikvangers. ’t Zijn spiegels van de tijdgeest, die veelal op een zeer creatieve, zelfs artistieke manier in beeld werd gebracht. In de beginjaren waren het de grote tekenaars van uitgeverij Dupuis die de show stalen – Morris, Sirius, Will... Daarna volgde de steile opgang van mensen als Ever Meulen, Kamagurka en Joost Swarte. Vanaf die tijd, de jaren 70, werden de covers vaak door geniale fotomontages gesierd. Eén cover die me is bijgebleven, en die, als ik me niet vergis, ook internationaal is bekroond, is die waarop de toenmalige paus Johannes Paulus II stond afgebeeld met de snor van zijn landgenoot Lech Walesa, de vakbondsleider die het communistische regime had weten te ontwrichten. De paus leek daar te willen zeggen: ‘Lech en ik, wij strijden sámen tegen het communisme.’

»Nee, ik moet zeggen: hier in Temse organiseren we veel tentoonstellingen, maar deze beschouwen we toch als een hoogtepunt. Humo, dat is een begrip, een fenomeen, een... (ledigt zijn wierookvat tot op de bodem)»

HUMO Oké, oké, zo kan-ie wel weer.

De Ryck «Goed, ik moet toegeven dat het blad een jaar of drie, vier geleden een dipje heeft gehad. De keuze van de interviewees vond ik vaak niet goed, en de interviews zelf leken ook meer op vrijblijvende babbels. Maar inmiddels – u weet dat zelf ook – is Humo uit het dal gekropen, en zit het blad opnieuw op het werkelijk zéér hoge niveau van vroeger. Zo hoort u het ook eens uit de mond van een echte tsjeef.»

HUMO Amen.

De overzichtstentoonstelling ‘Humo-covers 1936-2019’ is van 1 juni tot en met 28 juli elk weekend gratis te bezichtigen in Dacca Loft, Kasteelstraat 74, Temse. Open op zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur.