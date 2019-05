'Vince gaat alles bepalen, want Coucke heeft geen voeling met de club'

Fake news!’ Zo reageerde Anderlecht twee weken geleden toen uitlekte dat het een transferverbod van de wereldvoetbalbond FIFA boven het hoofd hing. Hoog spel, want voor het onrechtmatig transfereren van een twintigtal minderjarige spelers tussen 2011 en 2015 dreigde wel degelijk een transferloze zomer. Het was één van die ‘lijken in de kast’ waar Marc Coucke het graag over heeft. Anderlecht besloot door het stof gaan: het bekende schuld, maar wees erop dat de fout bij het vorige bestuur lag. De FIFA toonde zich mild en Anderlecht kwam ervan af met een boete van 200.000 Zwitserse frank. Drie dagen later werd de transfer van Vincent Kompany wereldkundig gemaakt.

INSIDER «Zonder dat milde vonnis was er van de komst van Kompany misschien geen sprake geweest.»

Het nieuws van Kompany’s terugkeer kleurde Anderlechts zwarte zondag: door de nederlaag tegen AA Gent sloot de Belgische recordkampioen het seizoen af als zesde, het slechtste resultaat sinds 1973. Voor het eerst in ruim een halve eeuw mist de club Europees voetbal.

INSIDER «En dat is een probleem, want de schuldenberg is onder Coucke alleen maar toegenomen. Ten tijde van de verkoop is Anderlecht op 100 à 105 miljoen euro gewaardeerd. Mocht iemand de club nu willen kopen, moet hij minstens 115 miljoen euro op tafel leggen om alle kosten te dekken. Er is geen spelerskapitaal, het stadion is versleten en bevindt zich net als het trainingscentrum op een grond die niet van de club is. Het internationale verhaal waar Michaël Verschueren mee uitpakte, is nog niet van de grond gekomen en als klap op de vuurpijl vallen nu ook de miljoenen van de Europa League weg. Wat doe je dan? Nogmaals een kapitaalsverhoging kan niet, dat doe je maar één keer. Dus haal je de kosten naar omlaag. Of je zet Anderlecht als opleidingsclub in de markt en linkt het aan Manchester City.»