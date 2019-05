’s Werelds langst lopende pop- en rockfestival heeft een jubileum te vieren: Pinkpop, the Dutchman’s Werchter, is komend pinksterweekend aan zijn vijftigste editie toe. Organisator en wandelend uithangbord Jan Smeets blijft de nuchtere Nederlander die hij altijd is geweest: ‘In 1971 heb ik Fleetwood Mac kunnen strikken voor 2.000 pond. Daar heb je nu nog geen setje plectrums voor.’