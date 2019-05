'Jarenlang is gezegd: 'gooi alles maar op de grond.' Wij hebben De festivalganger gewoon verkeerd opgevoed'

Mei Plasticvrij, virale filmpjes over de plasticsoep in de oceaan en de betogingen van de klimaatspijbelaars bewijzen dat de tijd rijp is om ook op de festivalweides de afvalberg aan te pakken. In maart heeft de Vlaamse regering een wet goedgekeurd die alle wegwerpdrankverpakkingen – dus petflessen en blikjes, maar ook bekers – verbiedt op evenementen in Vlaanderen, van schoolfeest tot rockfestival. Die wet wordt in 2020 van kracht.

Lore Mariën (Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij OVAM) «In 2016 heeft OVAM een studie laten uitvoeren waaruit bleek dat bekers hergebruiken altijd beter is dan drank in wegwerpverpakkingen serveren, ook als je die recycleert of composteert. De voorwaarde is wél dat het systeem goed moet werken: er moeten zoveel mogelijk bekers proper en ongeschonden achter de bar belanden.»

Een pionier in Vlaanderen is het Boomtown-festival tijdens de Gentse Feesten, dat al sinds 2013 met herbruikbare bekers werkt. Wie er een biertje of een cola bestelt, betaalt 1 euro waarborg voor de beker.