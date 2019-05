Saba: 'Ik heb vaak slaag gekregen, maar ik heb er goeie songs aan overgehouden'

'Ik heb vaak slaag gekregen, maar ik heb er goeie songs aan overgehouden'

Na het noodlottige overlijden van zijn neef was ‘Care for Me’ een soort therapie waarmee Saba de demonen uit zijn hoofd verjoeg, zijn depressie aan de leiband legde én zijn gedachten over thuisstad Chicago op een rijtje zette.

Saba «Ik hou nog altijd van de stad, maar ik kan er niet meer op dezelfde manier naar kijken – al kan ik mijn vinger er niet op leggen wát er precies veranderd is. Iedereen wist hoe gevaarlijk het was om in Chicago op te groeien. En ja, er worden mensen neergekogeld op straat, maar toch is het geweld bij mij lang op een afstand gebleven. Walt, mijn neef, was de eerste die ik verloor – daarvoor overkwam het altijd iemand anders.