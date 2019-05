Ons land mag er in internationaal verband dikwijls bekaaid van afkomen, qua rijkdom zijn we wel wereldtop: vorig jaar stond op onze spaarrekeningen alleen al een kolossale 265 miljard euro geparkeerd. Bovendien is die rijkdom redelijk goed verdeeld vergeleken met het buitenland. En toch: 1,7 miljoen Belgen leven in armoede, ruim een kwart van de Vlamingen voelt zich arm, en de structurele armoede bij Belgen onder de 65 is in tien jaar tijd zelfs verdubbeld.