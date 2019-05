Worden we steeds dommer? 'Ons IQ daalt volop, met catastrofale gevolgen'

> Bent u slimmer dan de rest? Doe onze test

'Mensen die meer dan 100 jaar geleden leefden, zouden opmerkelijk genoeg 14 punten méér scoren op een IQ-test'

De Nieuw-Zeelandse moraalfilosoof James Flynn ontdekte in de jaren 80, nadat hij IQ-gegevens uit meer dan 35 landen had onderzocht, dat het wereldwijde IQ in de loop der jaren almaar steeg. Hij werd op slag wereldberoemd, en het naar hem genoemde Flynn-effect werd door later onderzoek bevestigd. Maar de laatste jaren verschenen er studies die aangaven dat het gemiddelde IQ in sommige West-Europese landen sinds halverwege de jaren 90 niet langer stijgt, en zelfs achteruitgaat. Een fenomeen dat intussen in zoveel landen is vastgesteld dat men over een ‘negatief Flynn-effect’ is gaan spreken.