OLIVER BULLOUGH «Superrijken gaan met hun geld, hun bezittingen en zichzelf en hun familie waar ze maar willen. Ze betalen grof geld voor gouden visa. Voor hen bestaan er geen grenzen, op geen enkel vlak. Ze hebben ook geen gewetensbezwaren. Omdat die klasse buiten de natiestaten leeft, heb ik hun zelf een land gegeven: Moneyland, een land dat niet echt bestaat, maar dat alleen voor hen en hun rijkdom toegankelijk is, en waar ze veilig zijn.»

– U reisde naar Kiev, Miami, Londen en New York om Moneyland in kaart te brengen. Uw conclusie: het grootkapitaal kent geen grenzen, maar de wetgeving wel, en dus ook de opsporingsdiensten.

BULLOUGH «Moneylanders zijn immuun voor de wet. Ze betalen nul belastingen en dragen nul verantwoordelijkheid. Je komt in Moneyland overal mee weg. De superrijken en multinationals geven de opsporingsdiensten het nakijken. Als je in Miami wilt weten van wie een huis verderop in de straat is, dan moet je op onderzoek uit op de Maagdeneilanden. Het is heel duur en tijdrovend om tegen die constructies te vechten. Het lukt maar in 0,1 procent van alle gevallen om beslag te leggen op geld.