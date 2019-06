1| Film

Nicole Kidman en Reese Witherspoon, behalve hoofdrolspelers ook producers van de reeks, namen in 2014 al een optie op de filmrechten van ‘Big Little Lies’. Aanvankelijk wilden ze het boek in een bioscoopfilm gieten, maar het werd een zevendelige HBO-reeks. Het scenario werd geschreven door tv-veteraan David E. Kelley, de man achter hits als ‘Chicago Hope’, ‘Ally McBeal’ en ‘Boston Legal’. Als regisseur werd de Canadees Jean-Marc Vallée, bekend van ‘Dallas Buyers Club’ en ‘Wild’, aangetrokken.

2| Instant succes

‘Big Little Lies’ was meteen een grote hit bij critici en publiek. De serie werd onder andere met acht Emmy’s en drie Golden Globes bekroond.

3| Vervolgnovelle

Hoewel als eenmalige miniserie bedoeld, begon men door het onverwachte succes al snel aan een tweede seizoen te denken. Na het ondertekenen van een ongetwijfeld zeer vet contract pende Moriarty een vervolgnovelle die niet in druk zal verschijnen, maar als basismateriaal moest dienen voor scenarist Kelley.

4| Enter Meryl Streep

Het verhaal wordt enkele maanden na de ontknoping van de eerste reeks opgepikt. De leugen waarmee het vrouwenclubje moet leven, zorgt voor een steeds grotere druk. Bovendien duikt ook de moeder (Meryl Streep) van de overleden Perry op, om uit te zoeken wat er met haar zoon gebeurd is. U moet wel goed zoeken: Streep zit verborgen onder een pruik én achter een brilmontuur dat zelfs Gwendolyn Rutten té zou vinden.

5| Geen Lenny

Aangezien de achtergrond van Zoë Kravitz’ personage Bonnie dit seizoen wat meer wordt uitgespit, werd even gehoopt dat Bonnies ouders door Kravitz’ échte vader en moeder, Lenny Kravitz en Lisa Bonet, zouden worden vertolkt, maar dat blijkt niet het geval.

6| Draaikont

Jean-Marc Vallée, die met zijn voorkeur voor natuurlijke belichting en handheld camera’s mee de sfeer van het eerste seizoen bepaalde, staat niet meer achter de camera. Hij werd vervangen door de Britse regisseuse Andrea Arnold. Vallée werd wellicht gedumpt omdat hij zich uitsprak tegen een vervolg. Toen de reeks een succes bleek, keerde hij echter zijn kar. Als troostprijs mocht hij als executive producer aan boord blijven.