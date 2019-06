'De Chinese leiders kunnen iedereen in de cel gooien of laten verdwijnen. Daarom bewonderen andere landen hen zo'

Diep onder de grond, midden in Berlijn, heeft één van de bekendste kunstenaars ter wereld zijn werkplaats. Niet omdat hij mensenschuw is: de Chinese activist, kunstenaar en balling Ai Weiwei (61) kan goed opschieten met mensen. Ook niet omdat hij bang is: in zijn lange en ongelijke strijd met de Chinese autoriteiten heeft hij veel moed getoond. Maar onder de grond voelt Ai Weiwei zich prettig. Hij vindt er rust, kan zich er goed concentreren – en ja, dat komt voort uit zijn vroegste jeugd. In 1958 werd zijn vader, de befaamde dichter Ai Qing, net als veel andere intellectuelen verbannen naar een werkkamp in een afgelegen gebied. In het noordwesten van China moest hij jarenlang met vrouw en kinderen in een ondergronds hol leven.

Een hol is het reusachtige onderaardse atelier van Ai Weiwei bepaald niet: het lijkt eerder een verborgen kathedraal, met z’n hoge bakstenen gewelven. Het zou zo dienst kunnen doen als het hoofdkwartier van een geheime organisatie in een Bondfilm. De ingang is een onopvallende zwarte deur op de binnenplaats van één van de vele voormalige bierbrouwerijen in de Berlijnse wijk Prenzlauer Berg. Twee steile trappen voeren zo’n tien meter naar beneden. Daar strekt zich een lange gang uit, met aan het eind een vrijwel lege zaal, waar de kunstenaar zijn bezoek opwacht. We gaan aan een twaalf meter lange tafel zitten, en enthousiast vertelt hij over één van zijn jongste projecten. Op Twitter las hij in maart een oproep aan kledingontwerpers: een 104 jaar oude Britse knopenfabriek moest sluiten en had nog dertig ton knopen over. Wie had belangstelling? Anders gingen ze naar het stort. Ai Weiwei, die van groot en veel houdt, antwoordde zonder aarzelen.