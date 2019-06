Het succesrecept van Bart Van Loo ('De Bourgondiërs'): 'Ik probeer boeken te schrijven die ik zelf zou willen kopen en lezen'

'Wat ik tijdens mijn lezingen doe, is wat in het onderwijs steeds moeilijker wordt: de leerstof op je eigen manier aanbrengen, met ernst en toewijding, maar ook met passie'

Antwerpen, 15 mei. Het auditorium van de Permeke-bibliotheek zit afgeladen vol. Het is niet de schrijver Bart Van Loo (46) die de scène op stapt, maar een figuur die het midden houdt tussen een verteller, een entertainer en een leraar. Een sympathieke volksverheffer. Hij wijst naar de grijsgroene Adidas-sneakers die hij draagt. Drieënhalf jaar lang trok hij die elke dag aan vóór hij aan zijn schrijftafel ging zitten, vertelt hij met enig pathos. Op dat schoeisel heeft hij zijn schrijfmarathon van ruim zeshonderd bladzijden tot een goed einde gebracht. Applaus. Het onverwachte, het opmerkelijke, het onverklaarbare van zijn succes is ook de running gag van zijn show, want een lezing kun je een optreden van Bart Van Loo bezwaarlijk noemen. In anderhalf uur tijd leest hij twee korte stukjes voor uit zijn boek, opgeteld duurt dat nog geen minuut. De rest is stand-up history. Over de opkomst en ondergang van de Bourgondiërs, de echte stamvaders van de Lage Landen. Over hoe hij daar tegen het advies van al zijn vrienden in – ‘Commerciële zelfmoord!’ – een vuistdik boek over heeft geschreven. Een boek dat, tegen alle verwachtingen in, iedereen plots wil lezen.

Bart Van Loo heeft met Griet De Blende een boekingsagent die voornamelijk actief is in de muziekwereld. Er is na afloop dan ook een afterparty. Die vindt plaats in het kantoor van Behoud de Begeerte, een paar verdiepingen hoger in het Permeke-gebouw. Het is elf uur ’s avonds en gastheer Luc Coorevits serveert koffie en gebak, en op uitdrukkelijk verzoek ook wijn. Wilder dan dat wordt het niet.