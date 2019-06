Bij een doorsneegroep interview ik liever niet de bassist of de drummer, maar Black Midi is geen doorsneegroep: elk bandlid is essentieel. Morgan Simpson, een beest achter zijn drumstel, drukt zijn stempel op elke song met zijn agressieve speelstijl en plotse tempowissels. Cameron Picton speelt niet alleen bas, maar zingt ook de helft van de nummers, waaronder de single ‘Speedway’.

Cameron Picton «Matt (Kwasniewski-Kelvin, gitarist, red.) en Geordie (Greep, gitarist en zanger, red.) doen promo in Parijs en Berlijn. Wij doen Brussel en Amsterdam. Dat is het voordeel als je geen echte frontman hebt: we kunnen de lasten gelijk verdelen.»