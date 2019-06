Humo sprak met de klanten van prostituees (3): 'In de prostitutie vormen transgenders een belangrijke populatie. Naar sekswerkers met borsten en een penis is veel vraag'

‘Hallo mooie bloemetje ik ben 42j italiane man van Dendermonde. Mag ik vanavond komen, samen lekker genieten en dan 2x kl komen daarna ik terug naar huis. Hoeveel vraag je met of zonder condom?’ Onze laatste aflevering over klanten van sekswerkers gaat over condoomgebruik – of het gebrek eraan. Sinds aids geen doodsvonnis meer betekent voor wie besmet raakt, dringen steeds meer klanten van prostituees aan op seks zonder rubbertje, zo blijkt uit de online enquête van Violett, een organisatie die sekswerkers helpt. Dat blijft niet zonder gevolg: het aantal soa’s is – ook bij de rest van de bevolking – de afgelopen jaren alarmerend gestegen.