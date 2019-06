S. Craig Zahler «Ik ben een gigantische fan van de Amerikaanse politiefilms uit de jaren 80, en dan vooral van ‘Prince of the City’ van Sidney Lumet – ik herinner me een zomervakantie waarin ik die film twintig keer na elkaar heb bekeken (lacht). In navolging van Lumet wilde ik ook eens een film maken over enkele slechtbetaalde flikken die tijdens het uitoefenen van hun job elk moment beschoten kunnen worden. Het opzet van ‘Dragged Across Concrete’ is dan wel klassiek, maar de personages komen níét tot inkeer. Voor zulke conventionele, totaal ongeloofwaardige karakterschetsen haal ik mijn neus op.»

HUMO Mel Gibson is fantastisch als de brutale, racistische Ridgeman. De ironie is natuurlijk dat Gibson ook in het echte leven niet vies is van racistische tirades.