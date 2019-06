Lees en beluister ook: De geschiedenis van Fleetwood Mac in tien songs

'Wat er ook allemaal is gebeurd, het is het allemaal waard geweest'

De geschiedenis van Fleetwood Mac leest als een goedkope roman vol seks, drugs en trieste ruzies. Zoveel groepen zijn er niet in de muziekgeschiedenis die hun beste en bekendste plaat, ‘Rumours’ uit 1977, hebben gemaakt op een moment dat de leden elkaar bijna naar het leven stonden en die al hun amoureuze problemen ook duidelijk neerschreven in onsterfelijke songs als ‘Go Your Own Way’ en ‘Dreams’.

In de decennia die volgden, bleef Fleetwood Mac een kruitvat dat constant op ontploffen stond, en net toen de rust finaal neergedaald leek, werd frontman Lindsey Buckingham op straat gezet. Het megatalent dat Fleetwood Mac met ‘Rumours’ een supersterrenstatus bezorgde en dat ook na de verrassende comeback in 1997 de touwtjes strak in handen hield, werd vorig jaar in april bedankt voor bewezen diensten. Mick Fleetwood liet hem weten dat hijzelf, Stevie Nicks, Christine McVie en John McVie niet meer zaten te wachten op hun opperhoofd.