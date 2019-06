Herman Brusselmans: 'De pest is dat, als dat Vlaams Belang eens een verkiezingetje wint, die partij bijkans automatisch aan geloofwaardigheid wint'

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Of een aantal idioten het cordon sanitaire wil doorbreken of niet, Vlaams Belang blijft een abjecte partij, van wie de gezagvoerders en de leden een troep verwerpelijke klootzakken en een bende halfdebiele wijven zijn die zich aanschurken tegen het fascistische gedachtegoed, en dat altijd zullen blijven doen. Op de koop toe zijn degenen die gestemd hebben voor Vlaams Belang onnadenkende sujetten, die louter tot doel hebben het slechtste in de mens naar boven te brengen en het kansen à volonté te geven.

Die eikel van een Tom Van Grieken beweert dat er rekening mee gehouden moet worden dat ongeveer één op de vijf Vlamingen, degenen die het Vlaams Belang in het hart dragen, gehoord moeten worden, en niet in de verdomhoek mogen worden geduwd. Dat is nu net wat wél moet gebeuren: in de verdomhoek met die hufters, en prikkeldraad eromheen, zodat ze niet tevoorschijn kunnen komen om met hun donkerbruine ideeën nog meer hersendode pipo’s te besmetten.

De pest is dat, als dat Vlaams Belang eens een verkiezingetje wint, die partij bijkans automatisch aan geloofwaardigheid wint. Onder het motto: als zovele Vlamingen dol zijn op die partij, dan kan het niet anders of ze heeft werkelijk iets te zeggen wat de moeite waard is. Ergo, we moeten toch eens luisteren naar wat hun programma, hun doelstellingen en mogelijkheden zijn. Samengevat is hun adagium: haat zaaien, individuen tegen elkaar opzetten, de Vlaamse cultuur diminueren tot vendelzwaaierij en het brullen van ridicule slogans, en het naar de hel wensen van wie niet op het eerste gezicht als een breinzieke Vlaming te herkennen valt.

Vlaams Belang wil een immigratiestop, en als die er niet komt, wordt een hele groep mensen samengedreven, bespot en onderdrukt. Bovendien zou het onder de dictatuur van die partij denkbaar zijn dat levende zielen op een hoop worden gegooid in ondergrondse kelders en vergeetputten. Ik zal dit even zeggen tegen Vlaams Belangers en alle anderen die het ultrarechtse denken aanhangen: immigranten zorgen ervoor dat het belachelijke en onproductieve nationalisme naar de kloten gaat. Ze verrijken een veel te witte, veel te inteelterige, veel te erg aan de grond zittende maatschappij. De Turken in de Gentse Sleepstraat kunnen veel beter m’n baard afscheren dan om het even wie, in restaurant Akdeniz eet ik de lekkerste mezze op aarde, en als de plaatselijke moslimmeisjes met hun hoofddoekje om en met een split in hun lange jurk zich sierlijk door m’n straat bewegen, dan krijg ik een krop van mededogen in m’n keel. Het zijn die meisjes, en hun broers, moeders, vaders, grootouders, tantes, nonkels en neven en nichten, die door Vlaams Belang naar de verdommenis zullen worden gestuurd, om daar, als het van de fascisten afhangt, te creperen, alleen omdat ze een getaande kleur hebben, het woord God spellen als Allah en een zwijntje als een onrein dier beschouwen. Oké, een zwijntje is géén onrein dier, en het is zelfs een leuk beestje, maar dat betekent niet dat iedereen die het vlees ervan weigert te eten, besmeurd met pek en veren de stad uit moet worden geknuppeld.

En transseksuelen, homo’s, lesbiennes, travestieten, met aids besmette hoeren, uit hun eigen hoofd getreden junks en buikdanseressen met een lul tussen hun tieten, daar zitten erg toffe personages tussen. Volgens Vlaams Belang moeten die allemaal, te wijten aan hun afwijkingen, het onvruchtbare reservaat in, waar ze bij voorkeur onttrokken worden aan de verschrikte blikken van de doorsnee Vlaming. Overigens is er bij Vlaams Belang een snotneus opgestaan, helaas verkozen tot het jongste parlementslid van deze tijden, en die vermaledijde hummel strooit rond dat holebi’s en hun aanverwanten ‘abnormaal’ zijn.

Of je het gelooft of niet, die schoft draagt ook nog eens de naam Brusselmans. Ja, deze Filip Brusselmans gooit hoge ogen en ik krijg reeds te allen kante de vraag toegesmeten of hij familie is van mij. Eerder zullen Beëlzebub en Satan familie van mij zijn dan deze ‘preses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond’, alias de rechtser dan rechtse uitvoering van Filip Dewinter en Dries Van Langenhove, alias een net de volgescheten luiers ontgroeid stuk onbenul, dat met z’n vieze rattenoogjes de wereld inkijkt, op zoek naar alles wat niet Vlaams genoeg is om in leven te blijven. Ik zal er alles aan doen om de naam Brusselmans inmiddels onbesmet te laten.