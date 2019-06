Dr. Koen De Zeulder «Ik heb er nog nooit naar gekeken, maar ik vind het een rotslecht programma. De titel alleen al brengt bij mij de bitterste herinneringen naar boven.»

HUMO Bent u zelf weleens het slachtoffer geweest van de ‘Is er een dokter?’-vraag?

De Zeulder «Meer dan eens. Bij Wim Helsen, bijvoorbeeld. Halfweg de voorstelling keek hij plots ontzet de zaal in: ‘Sorry, mensen: wat nu volgt, is geen grap. Is er een dokter in de zaal?’ Onmiddellijk krijg je dan dat onheilszwangere rumoer. Mensen kijken verschrikt om zich heen, want niemand zit graag naast een stervende. Of ze beginnen te hyperventileren uit angst dat ze zélf de hulpbehoevende zijn.»