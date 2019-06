De Vlaamse kiezer heeft niet voor een groene golf gezorgd, maar de dreiging van de opwarming is allerminst verdwenen. Om ons bij de les te houden heeft journalist Jelmer Mommers van nieuwswebsite De Correspondent het boek ‘Hoe gaan we dit uitleggen’ geschreven. Daarin zet hij haarfijn uiteen hoe de klimaatverandering vooral kansen biedt voor een nieuw soort economie: ‘Als we willen, komt het goed. De vraag is hoe hard we het willen, want de tegenkrachten zijn talrijk en machtig.’