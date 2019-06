Axana Merckx heeft zich in Antwerpen tot Belgisch kampioene gekroond op de 200 meter rugslag en de 400 meter wisselslag, telkens in een persoonlijk record. Haar coach Stefaan Maene, olympisch finalist op de Spelen van 1992 in Barcelona, wijkt niet van haar zijde tijdens het interview. Ook haar moeder, de Canadese ex-triatlete Jodi Cross, houdt een oogje in het zeil. Zij is voor de gelegenheid mee overgevlogen uit Canada, waar het gezin van ex-wielrenner Axel Merckx woont.

HUMO Hoelang was het geleden dat je in België was?

AXANA MERCKX «Goh, twee jaar misschien? Ik weet het niet meer precies. Het was toen maar een kort bezoekje, just to say hi.»