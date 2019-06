Jan Mulder: 'Ooit werd over het vrouwenelftal gegiecheld. Nu komen de mannen hun traptechniek bewonderen'

E ind mei. In het sportcentrum te Zeist traint Oranje, dames en heren. Bondscoach Sarina Wiegman bereidt haar selectie voor op het WK in Frankrijk dat aanstaande vrijdag 7 juni begint, de jongens van Ronald Koeman oefenen voor de halve finale tegen Engeland tijdens de zogenoemde Final Four van Europa in Portugal.

Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn klaar en passeren de training van de vrouwen. De spelvreugde en klasse spatten van de Leeuwinnen af. Matthijs en Frenkie blijven automatisch staan en volgen geïnteresseerd de combinaties en individuele acties.

’s Avonds, de talkshow ‘M’ op NPO 1. Te gast zijn de Oranjevrouwen uit 1973. Coach Bert Wouterse vertelt hoe de Oranjemannen destijds langs hun training wandelden: giechelend, grappen makend, neerbuigend. Op één speler na.

Ik hoopte een moment dat hij mijn naam zou noemen.

‘Piet Keizer.’

2019. In Engeland is de koorts rond het WK voetbal voor vrouwen zo hoog opgelopen dat de 65 jaar oude strip ‘Roy of the Rovers’ dit jaar wordt vervangen door ‘Rocky of the Rovers’. Rocky is het zusje van Roy. Ze zal in gezelschap van haar broer de wedstrijden van de Engelse Lionesses tijdens het toernooi volgen en voor het thuisfront optekenen. Jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar kunnen de stripverhalen lezen op de site van National Literacy Trust.

Elke week zullen drie hoofdstukken worden gepubliceerd en luidop in schoolklassen worden voorgelezen. De BBC besteedde al verschillende reportages aan het initiatief, de jeugd is klaar om het vrouwenvoetbal te aanbidden, de beste Engelse Lionesses worden door paparazzi achternagezeten en een woordvoerder van de Literacy Trust verklaarde dat de eerste druk van de voetbalstrip met een vrouwelijke hoofdrolspeelster ‘a landmark event in the history of the comic’ is.

In België heeft de VRT de rechten van het WK gekocht. Pech: de Red Flames werden in de voorronde uitgeschakeld en daarom zal de Belgische publieke omroep zich vooral richten op de Nederlandse vrouwen, bijgenaamd de Leeuwinnen.

De VRT voelt de tijdgeest goed aan, vrouwenvoetbal wordt met de dag aantrekkelijker. En wat er dezer dagen aan kopij uit de hoek van de mannen komt, is dit: ‘Scheidsrechtersbaas Frank De Bleeckere van de KBVB heeft voor het komende seizoen in plaats van de gebruikelijke 15 procent een nieuw vetgehalte verordonneerd. De Bleeckere wil de Belgische scheidsrechters zo weer laten aansluiten bij de Europese top en heeft, ondanks protesten, het zeer scherpe percentage van 12 doorgezet.’ Scheidsrechters die het met 13 nét niet hebben gehaald, worden gedegradeerd tot grensrechter. Wie nog slechter scoort, is gedoemd tot video assistant referee (VAR) en mag zo dik worden als hij maar wil. Zelfs een beroerde tekenaar ziet hier stof voor een komische strip en luidop voorlezen in de klas.

Als Europees kampioen behoren de door de VRT geadopteerde Leeuwinnen tot de favorieten van het toernooi. De Oranjespeelsters hebben lucratieve contracten bij beroemde clubs als Manchester City en FC Barcelona, Olympique Lyonnais en Arsenal, en verdienen alle respect dat ze krijgen. Op de opendeurdag bezochten duizenden fans hun trainingskamp, Frenkie en Matthijs keken enige traptechniek af, eindeloze rijen verschenen voor tafels met de sterren, die urenlang selfies en handtekeningen gaven. Feest in het land.

Zuid-Korea zwaaide zijn selectie ook enthousiast uit. Voordat ze op de nationale luchthaven het vliegtuig naar Parijs konden boarden, werden de watervlugge aanvalsters So-yun Ji, Seol-bin Jung, Geum-min Lee en Mi-ra Moon bestormd door krijsende voetballiefhebbers. Vrijdag aanstaande is de openingswedstrijd: Frankrijk – Zuid-Korea. Ik ben, in de geest van Piet Keizer, uw analist.