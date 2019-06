Dorianne Aussems «Voor een blokkende student is het wel zo fijn om te beseffen dat je niet de enige bent die tot een kot in de nacht achter z’n boeken zit te zweten. Dát maakt MNM’s Marathonradio zo’n succes, al sinds 2012.»

HUMO Jij was 19 toen Peter Van de Veire zijn allereerste marathonradio ondernam, helemaal in z’n eentje toen nog. Heb je zitten luisteren tijdens de blok?

Aussems «Jaja, op de wekkerradio die op een plankje boven mijn bed stond. Zo goed en zo kwaad als dat ging, want de ontvangst van dat mottige rotding was altijd slecht (lacht). Ik studeerde journalistiek in die jaren, en ik heb toen ook een keer de MNM-studio mogen bezoeken op het moment dat Peter er met zijn ‘Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ bezig was. Wel grappig: mijn medestudenten waren allemaal razend enthousiast – ‘O, als we hier ooit zouden mogen werken!’ – terwijl ik eerder koeltjes reageerde. En kijk nu eens.»