Heleen Debruyne: 'Wie voor het Belang stemde en wil praten: mail me'

Ik stap de deur uit en alles is precies zoals altijd. Ik zie de bejaarde vrouw met het vrolijk trippelende witte hondje, zoals altijd hangen er bruine klontertjes rond de aars van het beestje. Een vroege – of late – dronkenlap. Een gehoofddoekte moeder met haar twee kleine kinderen. Druk appende scholieren op afgetrapte sportschoenen. De bus, op tijd zowaar. Alles zoals altijd. Alleen vraag ik me vandaag af wie er stemde voor het Vlaams Belang. Ze zijn met zo veel en ik ken er geen enkele.

Af en toe hoor ik een zatlap vanuit een bruin café iets racistisch schreeuwen, zie ik een bejaarde vies kijken naar een vrouw met een hoofddoek. Een wel erg angstige oude man bekruiste zich toen hij mijn vriend - bruin, zwarte baard - zag zitten. Soms belandt een antifeminist roepend in mijn inbox. Ik herinner me de extreemrechtse studenten die ik door de uitgangsbuurt zag zwalpen, Vlaamse liederen zingend, baret schuin op het hoofd.

Verder is mijn bubbel potdicht. Het was comfortabel in die rood-groen-blauwe sferen, met in de marge een paar verdwaalde christen-democraten en een enkele, zeldzame N-VA’er. Vandaag erger ik me aan mijn eigen blindheid. Ik wil uit die bubbel breken. De zon schijnt en ik screen elke voorbijganger. Die jongeman met zijn aktetas? Kan best. De snit van zijn blauwe pak zou Dries Van Langenhove bekoren en volgens de statistieken zijn vooral jongemannen extreemrechts.

‘Waarom?’ wil ik hem en de rest van dat kwart van de bevolking vragen. Vond je de pensioenplannen van het Belang aantrekkelijk? Dat kan ik begrijpen, die lijken op het eerste gezicht behoorlijk fair. Meen je last te hebben van migranten, en zo ja, hoe dan? Is je zus getrouwd met een hardwerkende Nigeriaan die in schoon Vlaams schlagers zingt en vind je dat iedere nieuwkomer zou moeten zijn zoals hij? Erger je je aan feministen? Weet je dat het Belang tegen abortus en euthanasie is? Vind je dat goed, of kan het je niets schelen, geloof je dat aan verworven zekerheden toch niet meer wordt gemorreld? Maak je je zorgen over de misdaadcijfers? Weet je dat die eigenlijk best laag zijn als je ze in historisch perspectief plaatst? Ben je bang dat het blanke ras in gevaar is? Zo ja: wat vind je daar zo erg aan? Heb je het gevoel dat er je iets wordt afgenomen waar je recht op hebt? Waar heb je eigenlijk recht op, en waarom jij wel en anderen niet? Is je stem al decennialang een familietraditie? Heb je een hekel aan al die politici en is je stem een middelvinger? Erger je je aan de flamboyante transgender die boven je woont en haar muziek altijd te luid zet?

Volgens de Amerikaanse progressieve sociologe Arlie Russell Hochschild gaf Donald Trump zijn kiezers het gevoel dat ze zich eindelijk superieur mochten voelen. Benieuwd hoe het hier zit. Vlaanderen is een stuk kleiner dan Amerika, ik kan gewoon de trein op. Wie voor het Belang stemde en wil praten: mail me.