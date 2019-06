Briljante examentips van hoogleraar internationale politiek Jonathan Holslag: 'Smoesjes op een examen duld ik niet'

Het is weer dringen aan het examenlokaal, waar studenten het angstzweet van het voorhoofd wissen, een paniekaanval en een existentiële crisis proberen te onderdrukken, en zich vertwijfeld afvragen of het dan toch klopt wat Humo vorige week op de cover meldde en we inderdaad dommer worden. Bij wijze van wraakoefening keerden wij met veel genoegen de rollen eens om en legden we zes proffen op het rooster. Is examineren veranderd in de loop der jaren? Welke smoezen en prachtprestaties zijn hun altijd bijgebleven? En welke studeertips en examentrucs garanderen een moeiteloze eerste zit?