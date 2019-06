PVDA-verkozenen Nadia Moscufo en Maria Vindevoghel van de werkvloer naar het Parlement: 'Er heerst echt woede op straat, van wie weinig heeft tegen wie veel heeft'

Een nieuwe zwarte zondag, daarover waren alle waarnemers het eens, maar wel één met een donkerrode rand. De PVDA zetelt voor het eerst in het Vlaams Parlement, en in de Kamer gaat de partij van twee naar twaalf verkozenen. Als België vorige maandag wakker werd in een nieuwe wereld, dan geldt dat zeker voor de Waalse kassierster Nadia Moscufo (55) en de Vlaamse poetsvrouw Maria Vindevoghel (61). ‘Er heerst echt woede op straat, van wie weinig heeft tegen wie veel heeft.’