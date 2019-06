We praten over ‘Further’ in een café in Brussel, maar niet voordat Hawley échte suiker bij zijn koffie heeft gekregen, in plaats van artificiële zoetstof.

Richard Hawley «Mijn vader werkte in de staalindustrie en vertelde me ooit dat ze daar aspartaam gebruikten om machines te reinigen – en dat eten vrouwen dan die niet willen verdikken van ‘ongezonde’ échte suiker! Een Amerikaanse vriend van me vertelde me dat zijn ouders en grootouders cola gebruikten om hardnekkige aanslag in het riool te verwijderen. Cola als industriële ontstopper! En dat goedje slikken wij lustig en onbezorgd in! Men heeft ook een halve eeuw lang beweerd dat asbest volstrekt veilig was… Mijn tante Jean is as we speak aan het sterven aan asbestose. Klootzakken. Vertrouw nooit op de dure eden van iemand die geld aan jou wil verdienen.»