Na de 4.000 sms'jes voor Joke Schauvliege: hoe link is klimaatactivist Arno Kempynck?

Met 43.000 voorkeursstemmen hield Joke Schauvliege tijdens de voorbije kiesgang beter stand dan veel van haar partijgenoten. Drie maanden eerder had ze nochtans ontslag moeten nemen als Vlaams minister van Leefmilieu na enkele leugenachtige uitspraken over de klimaatspijbelaars, en werd ze het mikpunt van een sms-bombardement dat bezorgde burgers via de website van Act for Climate Justice op haar afvuurden. Arno Kempynck, woordvoerder van de die klimaatbeweging, blikt voor het eerst uitgebreid terug.