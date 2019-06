Hoe gelukkig zijn de Belgen? 'Wij vinden het stoer om tot acht uur op kantoor te blijven, maar in Duitsland of Scandinavië denken ze zo niet'

In de lijst van gelukkigste landen staat België pas op de 18de plaats. We hebben het nochtans goed voor elkaar, zou je denken. Onze bankrekening is goedgevuld, onze gastronomie gerenommeerd, ons bier van hoge gisting wereldvermaard en we riskeren niet onder vuur te worden genomen door sluipschutters. Waarom dartelen we dan niet vrolijker door het leven? Relatietherapeute Rika Ponnet, filosoof Jean Paul Van Bendegem en Anniek Gavriilakis van Bond zonder Naam lichten de wankelmoedige ziel van de Belg door.