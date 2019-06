De druk van de prestatiecultuur, informatiestress, beelden van perfecte levens op Instagram, aanslagen, lockdowns, de nakende verantwoordelijkheid voor de redding van het milieu, de inrichting van een nieuwe samenleving mét migranten en transgenders, willekeurige relatievormen, de strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, zwarte zondagen... Begin er maar eens aan, ik zou al depressief worden bij de gedachte. Zij níét. Helemaal niet.

Greet (17): ‘De moord op Julie’

Greet «Ik val soms moeilijk in slaap. Dan is er niets dat mijn gedachten kan stoppen. Vooral de nachten voor de examens gebeurt dat, als ik weer eens zoveel moet doen dat ik het niet georganiseerd krijg. Of als er iets gruwelijks is gebeurd, zoals laatst met Julie Van Espen. Die plek aan het Albertkanaal is 9 kilometer van mijn huis, elk weekend rijd ik erlangs. Het is zo dichtbij. Ik vraag me nu voortdurend af of je mensen wel ooit echt kunt vertrouwen. Ik vind het zo verschrikkelijk dat het slachtoffer weer een vrouw is: als meisje loop je nog steeds meer gevaar dan als jongen. Als mijn zus of ik uitgaan, zegt mijn moeder altijd: ‘Zorg dat er straks iemand met je mee terugrijdt.’ Terwijl mijn broers altijd alleen naar huis komen.

»Dat ik nu voortdurend aan die moord denk, komt ook wel omdat elk negatief nieuwsbericht meteen op Instagram wordt gedeeld. Daar word ik niet rustiger van. Toen mijn mama jong was, was er ook van alles aan de hand – de Koude Oorlog en zure regen – maar toen werd je daar niet 24 uur op 24 met je neus op geduwd. Nu ja, misschien is het ook wel goed dat we er nu zo mee bezig zijn. Het is ook een manier om het snel te verwerken.»

Elke (16): ‘Bang van macht’