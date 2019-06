'De genadeslag was de moord op Julie Van Espen. Het zoveelste bewijs dat het systeem niet werkt'

De dag vóór de verkiezingen verscheen er een profetisch interview in De Tijd. Fons Van Dyck, hoofd van merkadviesbureau Think BBDO en in de jaren 90 de spindoctor van socialistisch kopstuk Louis Tobback, voorspelde daarin dat een bruine golf over Vlaanderen zou walsen: ‘De campagne is beslist toen de regering viel, in december. Over migratie. Dáár gaat het vandaag nog over op sociale media en op straat. Maar de enige partij die dat capteert, is Vlaams Belang. De N-VA kan er de verkiezingen niet mee winnen, en de rest houdt mee zijn mond.’

FONS VAN DYCK «Wie goed toekeek, kon het al lang zien aankomen. In het buitenland waren er voldoende signalen: de verkiezing van Donald Trump, de brexit, de doorbraak van extreemrechts in Frankrijk, Italië, Hongarije en Oostenrijk. Migratie is dé nieuwe breuklijn in het politieke debat en het thema stond de voorbije jaren voortdurend in de aandacht, met de vluchtelingencrisis, de terreuraanslagen en de val van de regering. Telkens onderscheidde Vlaams Belang zich met haar ‘gesloten grenzen’-discours van de andere partijen, die voor een opener samenleving zijn.»