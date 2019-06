Uw eerste examen vindt over een week plaats en u hebt nu pas uw lesboeken uit de plasticfolie gehaald? U krijgt al een paniekaanval bij de aanblik van een markeerstift? Humo-gedienden Average Rob en Omdat Het Kan Soundsystem geven u tijdens de blok een duwtje in de rug, of een schop onder de kont, met hun nieuwe radioprogramma ‘Bloklyfe’.