Briljante examentips van Topdokter Johan Bellemans: 'Je herinnert je vooral de studenten die zichzelf in de voet schieten'

Door zijn aanwezigheid in ‘Topdokters’ is de agenda van kniechirurg Johan Bellemans (54) al volgelopen tot in april 2021. Maar tussendoor vindt hij nog de tijd om te doceren aan de UHasselt, en om zijn milde opwinding met ons te delen.

Johan Bellemans «Vooraf kijk ik altijd een beetje uit naar de examenperiode. Meestal pas ik mijn lessen elk jaar hier en daar aan, en dan is het tof om te zien: begrijpen de studenten het nu beter of net minder goed dan de vorige keer? Maar de nieuwsgierigheid en de opwinding gaan snel voorbij als je drie à vier weken na elkaar examens moet afnemen. Vroeger doceerde ik aan de KU Leuven, waar ik 400 studenten had. Dan wordt het een karwei.»