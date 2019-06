Briljante examentips van hoogleraar kerkelijk recht Rik Torfs: 'Hoe koop je een prof om?'

Behalve hoogleraar kerkelijk recht was Rik Torfs (62) de voorbije jaren ook senator, rector van KU Leuven en extracurriculair mediafiguur. En toch is hij al die tijd plichtsbewust examens blijven afnemen, zij het steeds met frisse tegenzin.

Rik Torfs «In het algemeen – en dat is een kwestie van temperament – beleef ik weinig plezier aan het beoordelen van andere mensen. Zeker niet tijdens examens, omdat de machtssituatie tussen student en prof per definitie zo ongelijk is. Maar betere alternatieven om de kwaliteiten van een student te testen, ken ik voorlopig niet.»

HUMO Hebt u ooit uitgerekend hoeveel mondelinge examens u al hebt afgenomen?