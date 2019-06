Briljante examentips van professor Paul De Grauwe: 'Met ouder worden word ik steeds milder'

Toen Paul De Grauwe (72) zijn loopbaan in 1974 startte aan de KU Leuven, genoten professoren nog een haast onaantastbare status. Sinds 2012 doceert De Grauwe aan de Londen School of Economics, waar studenten hem gewoon met de voornaam aanspreken.

PAUL DE GRAUWE «Een prof was vroeger eerder onbereikbaar. Een student die een vraag had, ging aankloppen bij de assistent. Het kwam niet in hem op om de professor rechtstreeks aan te spreken. Vandaag krijg ik vragen bij de vleet: studenten mailen of spreken me gewoon aan. En dan ben ik gewoon Paul. Best wel even schrikken, dat eerste jaar in Londen. Maar goed, de Londen School of Economics is een commerciële organisatie. Eigenlijk heb ik daar klanten, geen studenten. En klanten moeten tevreden zijn. Ik doe mijn best om zo naturel mogelijk te reageren wanneer mijn voornaam in de aula weerklinkt (lacht).»

HUMO De kwaliteit van de studenten is dezelfde gebleven, zei u eerder al. Hoe zit het met die van de professoren?