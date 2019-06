Briljante examentips van professor Hendrik Vos: 'Koffie drinken, altijd blijven ademen en tussendoor wat rondwandelen'

Online shoppen of kattenfilmpjes kijken: geen student die eraan weerstaat, ook niet in de aula. Maar op examens resulteren die digitale geneugten alleszins niet in slechte cijfers, vindt Hendrik Vos (46), professor Europese studies aan de universiteit Gent. De digital natives blijken vooral goed in het structureren van bergen (online) informatie.

HUMO Ondanks die overvloed aan digitale prikkels blijven studenten op hetzelfde niveau presteren?

HENDRIK VOS «De lat ligt niet lager dan vroeger en de slaagpercentages blijven constant. Er zijn altijd mensen die op professionele wijze zeuren over hoe ze in hun tijd veel méér moesten presteren, maar dat geleuter hoorde ik als student ook al. Het probleem is dat die mensen zichzelf als referentie nemen: ‘Wij kenden de politieke geschiedenis tenminste nog tot in de details, van 1945 tot 1990!’ Klopt, maar studenten moeten vandaag ook de geschiedenis ná 1990 kennen. Ze hebben dus meer te studeren, waardoor details al eens verloren gaan. Ze moeten bergen info verwerken en hebben dus betere selectiemechanismen nodig. Ze vinden misschien wel makkelijker structuur dan voorgaande generaties.»