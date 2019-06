Onze man wordt helderziende: 'Ik zie... Ik zie... Een onverwachte uitgave. Dat is dan 50 euro alstublieft'

(Verschenen in Humo 3514 op 8 januari 2008)

Iedereen veinst weleens paranormale talenten als hem dat goed uitkomt. Giacomo Casanova trok indertijd met veel vertoon de horoscoop van Mademoiselle Roman-Coupier – ‘na op uitgekookte wijze eerst tal van bijzonderheden over haar leven te hebben achterhaald’. Zij vond hem zo spiritueel dat ze meteen de benen spreidde. Columbus ‘voorspelde’ met veel poeha een eerder door wetenschappers aangekondigde zonsverduistering om indruk te maken op de inboorlingen.

Vandaag is waarzeggerij na pornografie de grootste industrietak op het internet. Het fenomeen is alomtegenwoordig. In New York zag ik straten vol winkeltjes van helderzienden waar je zo kon binnenlopen, net een rosse buurt voor paranormalen. In New Orleans zei een vrouw me dat die stad ‘meer helderzienden telt dan er in Israël besneden mannen zijn’. En in Iran zag ik hoe een man tegen betaling zijn parkiet briefjes met toekomstvoorspellingen uit een doos liet pikken, waarop hij die voorlas. De man was analfabeet.