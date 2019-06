'Ik stak iedereen met een luier een hart onder de riem: daar had ik meteen spijt van'

Dan Smith zit in zijn keuken in Zuid-Londen na te denken over mijn vraag naar het opmerkelijkste moment van de afgelopen maanden. De concurrentie is groot, zegt hij, maar zijn verrassingsoptreden op de Brit Awards dit jaar, waar hij een duet heeft gezongen met P!nk, de winnares van de Lifetime Achievement Award, steekt er toch bovenuit. ‘Blijkt dat ze een enorme fan is, wat ik helemaal niet wist,’ zegt de schrijver van ‘Pompeii’, een hit waar in 2013 nergens ter wereld aan te ontsnappen viel.