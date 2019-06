'Ik bén dolverliefd, en ik wilde schrijven over hoe fucking amazing dat is'

The Book of Traps and Lessons’ – haar derde plaat, want ondertussen heeft Kate Tempest er twee andere opgenomen – is een werk van een ongekende intimiteit. Vroeger werden haar gedichten ondersteund door industriële beats en contraire ritmes – met een beetje goede wil kon je het hiphop noemen. Maar Rick Rubin, de man achter ‘Blood Sugar Sex Magik’ van de Red Hot Chili Peppers, ‘Licensed to Ill’ van de Beastie Boys en de ‘American Recordings’ van Johnny Cash, heeft haar helemaal kaalgeplukt: alleen haar stem blijft over, en een onpeilbaar gevoel van leegte.

Kate Tempest «Het is een lang proces geweest, dat toevallig is begonnen. In 2014 zag Rick Rubin mij in een Amerikaanse tv-show. Ik was in New York om een stukje uit ‘Brand New Ancients’ te brengen, een lang gedicht van me. Hij kende me niet, hij wist niet eens dat ik rapte. Toch belde hij me op: ‘Met jou wil ik een plaat maken!’ Waarop ik: ‘Amazing!’ (lacht) Maar ik had het waanzinnig druk. Er was de tournee met ‘Brand New Ancients’, maar ik stond ook op het punt om mijn debuut ‘Everybody Down’ uit te brengen, ik werkte aan mijn poëziecollectie ‘Hold Your Own’ én ik moest aanwezig zijn bij de repetities van twee toneelstukken die ik had geschreven, ‘Wasted’ en ‘Hopelessly Devoted’. I was busy, man. En moe! Ik kon niet alles laten vallen voor een nieuw project – zélfs niet voor Rick Rubin.»