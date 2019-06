HUMO ‘Well it’s been such a long time, why don’t you come on in’, zijn je eerste woorden op ‘Shepherd in a Sheepskin Vest’. Het is inderdaad lang geleden: je uitstekende vorige plaat ‘Dream River’ is zes jaar oud!

Bill Callahan «Een eeuwigheid, ik weet het. Ik kan me voorstellen dat sommigen mij een beetje vergeten zijn. Ik wilde de luisteraars met die woorden verwelkomen en op hun gemak stellen. ‘I kept the old door and I cut down the pines to make a new floor,’ zing ik daarna: ik ben veranderd maar ook nog steeds dezelfde.»