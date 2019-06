Ze komen eraan: 10 dingen die u moet weten over de Hells Angels

Nederland heeft als eerste land ter wereld de Hells Angels verboden. Volgens het Openbaar Ministerie vormt de motorclub een gevaar voor de openbare orde. Nu vrezen Limburgse gemeenten in de grensstreek dat ze hun activiteiten naar België zullen verplaatsen. Tien dingen die u moet weten over ’s werelds bekendste motorbende.

1| Ook in België

De Hells Angels Motorcycle Club, zoals ze voluit heet, is één van de grootste motorclubs ter wereld: volgens de officiële website telt de club 466 afdelingen, ook wel charters of chapters genoemd, in 58 landen. In ons land is de club sinds 1997 actief en heeft ze zeven afdelingen.

2| Oorlogsveteranen

De club werd in 1948 in San Bernardino, Californië opgericht door veteranen van de Tweede Wereldoorlog. Enkele bestaande motorclubs uit andere steden gingen erin op.

3| Made in China

De naam zou afkomstig zijn van een berucht eskadron dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in China gelegerd was. Dat eskadron zou zich voor zijn naam hebben laten inspireren door ‘Hell’s Angels’, een film uit 1930 over enkele gevechtspiloten in de Eerste Wereldoorlog.

4| Hippiecultuur

De Hells Angels waren nauw verbonden met de in hasjdampen gehulde tegencultuur van de jaren 60 en behoorden tot de entourage van The Beatles, The Rolling Stones, Grateful Dead, lsd-profeet Timothy Leary en de schrijvers Ken Kesey en Tom Wolfe. Journalist Hunter S. Thompson schreef in 1966 een boek over de club.

5| Gimme Shelter

In hun gloriedagen in de jaren 60 en 70 werden de Hells Angels vaak ingehuurd als security op rockconcerten. Dat er aan de bikersclub een duister kantje zat, bleek in 1969 toen een Angel op een concert van The Rolling Stones in het Californische Altamont een toeschouwer doodstak. Het incident is te zien in de concertfilm ‘Gimme Shelter’.

6| Join The Club

Mocht u geïnteresseerd zijn: je wordt niet zomaar lid van de Hells Angels. Je moet een geldig motorrijbewijs en een motor hebben, het liefst één van meer dan 750 cc, en als het even kan een Harley Davidson, en je persoonlijkheid moet bij de geest van de club aansluiten. Dol zijn op het Eurovisiesongfestival of je benen scheren is wellicht géén pluspunt.

7| Laten naaien

Aspirant-leden moeten een aantal stadia doorlopen, wat jaren in beslag kan nemen. Wie door de eerste selectie raakt, begint als hang-around en wordt – als alles meezit – vervolgens associate, prospect en full member of full-patch. Dat verwijst naar de Hells Angels-emblemen die volwaardige leden op hun jas mogen naaien. Of laten naaien, want een echte Hells Angel doet dat vast niet zelf.

8| Doodshoofd

De Hells Angels houden van symboliek: hun officiële logo is een doodskop met vleugels, en met een keur aan emblemen verwijzen de leden ook naar hun opvattingen of verdiensten. Populaire symbolen zijn voorts het getal 81 (naar de plaats van de letters ‘H’ en ‘A’ in het alfabet) en een ruitvormige patch met ‘1%’, een verwijzing naar de bewering van de American Motorcycle Association dat 99 procent van de motorrijders níét gewelddadig is en de wet respecteert. Ook populair is de patch ‘AFFA’, een afkorting van ‘Angels forever, forever angels’. Een Angel ben je namelijk voor het leven.

9| Helse feestjes

De Hells Angels presenteren zich, zeker in de VS, graag als een onschuldige motorclub die aan liefdadigheid doet en feestjes en barbecues organiseert waarop iedereen welkom is. Maar voor internationale politie- en inlichtingendiensten zijn ze een criminele organisatie die zich bezighoudt met de handel in drugs en gestolen goederen, prostitutie en afpersing. Concurrenten in de sector heten The Bandidos, The Pagans en The Outlaws.

10| Bloedige oorlog

Hoe gewelddadig de Hells Angels kunnen zijn, bleek in de jaren 90, toen ze een sterke groei kenden in Canada. Er barstte een oorlog los tussen de Angels en andere bendes, die meer dan 150 levens eiste. De Hells Angels-afdeling in Québec is, samen met die van Californië, de grootste en meest gevreesde ter wereld. Dat komt ook wel omdat Ninove nog altijd geen chapter heeft – niemand die het begrijpt.