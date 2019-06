Naomi Scott: 'Het was kiezen tussen actrice en voetbalster'

Bij de release van ‘Aladdin’, de remake van Disneys klassieke tekenfilm die nu in de zalen loopt, ging alle aandacht naar Will Smith en zijn vertolking van de blauwe geest in de toverlamp. Maar de film betekent ook de doorbraak voor de 26-jarige Naomi Scott, die zichzelf met haar vertolking van prinses Jasmine op de kaart heeft gezet. De Londense actrice, dochter van een Brits-Oegandees domineesechtpaar, had nooit kunnen bevroeden dat zij op een dag Jasmine zou spelen.