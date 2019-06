Koppensneller Herman Brusselmans: 'In Barcelona zijn ze er niet dol op dat je achter een struik zit te schijten'

Zelf ben ik altijd een verwoed reiziger geweest. Dat zat bij ons in de familie. In 1932 is m’n grootvader Frans met z’n paard en kar naar Patagonië gereisd. M’n grootmoeder Maria bleef thuis om op de koeien, de geiten, de schapen en de varkens te passen. Na twee weken dacht ze: wanneer zou m’n man Frans terug naar huis komen? Na drie weken: zou Frans onderweg overleden zijn? Na vier weken: hij heeft me niet eens gemeld waar hij begraven ligt. Doch na vijf weken keerde m’n grootvader Frans eindelijk weerom.

We zaten met z’n allen rond de Leuvense stoof om te luisteren naar z’n verhalen. ‘In Patagonië,’ zei hij, ‘lopen sommige vrouwen met hun tetten bloot.’ M’n grootmoeder Maria gaf hem al meteen een peer tegen z’n bakkes. M’n grootvader schudde even met z’n hoofd en ging verder: ‘En als je hun preut wilt zien, he