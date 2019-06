Tamara, vrouw van Pieter Aspe: 'Pieter zei na één week: 'Trouw met mij.' Ik dacht: wat zegt die nu?'

Na de dood van Bernadette in 2016 bleef er van Pieter Aspe weinig meer over dan een hoopje ellende. Hij stopte met schrijven en verwachtte niks meer van het leven. Drie jaar later heeft hij drie nieuwe boeken uit, heeft hij een uitgeverij uit de grond gestampt en een bommetje onder de Boekenbeurs gegooid, en staat hij op elke foto te glunderen. De reden: Tamara, de knappe brunette voor wie hij al na één week op de knieën ging. ‘Ze hebben me van alles verweten: dat ik lieg, dat ik bij hem ben voor het geld of voor de bekendheid. Dacht er dan echt niemand dat we elkaar gewoon graag zien?’